الصفحة الدولية

إيران تخطط لبناء محطات نووية جديدة في جنوب البلاد


أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي، اليوم الجمعة، ان التعاون النووي بين إيران وروسيا يشهد توسعاً غير مسبوق، فيما أشار الى إدراج بناء محطات نووية جديدة في جنوب البلاد ضمن جدول الأعمال، إذ ذكر كمالوندي، على هامش معرض "اوتوم اكسبو 2025" في روسيا، في تصريحات، ان "محطة بوشهر للطاقة الذرية، التي تعمل منذ اكثر من 12 عاماً بمساعدة روسيا، حصلت دائماً على اعلى تقييم من الرابطة النووية (فانو)، وهو 100 من 100، ما يعكس جودة وكفاءة هذه المحطة"، مشيراً الى ان "العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين ساهمت في تعزيز التعاون النووي".

واوضح ان "الزيارة الاخيرة الى روسيا شملت المشاركة في المؤتمر الدولي للطاقة الذرية والقاء كلمة لرئيس المنظمة محمد اسلامي، فضلاً عن متابعة التعاون الثنائي"، مبيناً ان "المباحثات تضمنت التوصل الى اتفاقات لبناء محطات نووية بقدرة 1200 ميغاواط، تشمل اربع وحدات بطاقة تقارب خمسة الاف ميغاواط في جنوب ايران".

كما اضاف ان "موضوع المحطات صغيرة الحجم يحظى باهمية متزايدة، كونها نمطية وقابلة للاستنساخ، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع روسيا بهذا الشأن، ومن المقرر ان يزور فريق روسي ايران لمتابعة التفاصيل".

وتابع كمالوندي ان "الزيارة اسفرت عن فتح افاق جديدة للتعاون في بناء محطات نووية كبيرة وصغيرة، اضافة الى مجالات علمية اخرى مثل الاندماج النووي وانتاج الادوية المشعة".

فيما لفت الى مشاركة ايران في معرض "اوتوم اكسبو 2025"، حيث عرضت انجازات المنظمة في مجالات الكهرباء النووية، والرعاية الصحية، والزراعة، والصناعة، مؤكداً أن "ايران حققت تقدماً في انتاج الادوية المشعة وتكنولوجيا البلازما ومعايير القياس النووي، بما يحقق مستوى كبيراً من الاكتفاء الذاتي".

وفيما يتعلق بتصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اكد كمالوندي ان "دور الوكالة يجب ان يكون داعماً ورقابياً في ان واحد، الا ان نشاطها تجاه ايران اتسم بالصبغة السياسية"، مشدداً على ان "الحياد والاحترافية من شأنهما ان يخدما المجتمع الدولي بأسره".

وتابع ان "روسيا احرزت تقدماً كبيراً في مجال الطاقة الذرية، والعديد من الدول الاسيوية والافريقية تسعى للحصول على محطات روسية، ونأمل أن تراجع الوكالة الدولية والدول الضاغطة نهجها، لان الضغوط لن توقف مسيرة ايران في هذا المجال".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
