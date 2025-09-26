عاجل : السوداني يعلن التوصل لـ"اتفاق تاريخي": بغداد ستتسلم نفط الإقليم وتصدره
الصفحة الدولية

النواب الإيرانيون يناقشون يوم الأحد تغيير الاستراتيجية النووية للبلاد


أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في ايران علي نيكزاد ان البرلمان سيناقش بعد غد الاحد موضوع طلب 71 نائباً بتغيير الاستراتيجية النووية للبلاد، حيث ذكر نيكزاد: "مؤخراً، كتب عدد من الزملاء النواب في المجلس رسالة وقّعها أكثر من 71 نائباً، وطالبوا فيها المجلس الأعلى للأمن القومي بتغيير الاستراتيجية النووية، وبالتأكيد سيتم مناقشة هذا الموضوع بشكل جاد يوم الاحد في مجلس الشورى الإسلامي، وسيعمل المجلس من خلال دبلوماسية نشطة وقرارات حازمة على استعادة الحق النووي المشروع لإيران."

وأضاف، "مجلس الشورى الإسلامي، بعد وقوع الحرب التي استمرت 12 يوماً، وبإجراء ثوري، صوّت على قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أصبح قانوناً بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور، والجميع يعلم أن ايران لا تسعى في عقيدتها إلى امتلاك القنبلة الذرية، بل نريد الطاقة النووية السلمية لنقل المياه وتوليد الكهرباء والزراعة والقضايا الطبية."

كما لفت نيكزاد إلى الخلفية التاريخية للمسألة النووية قائلاً: "قبل الثورة، كانت اميركا هي أول دولة أصرّت على أن تمتلك إيران الطاقة النووية، لكن بعد الثورة وتغيير النظام السياسي برأي وإرادة الشعب، ادعت اميركا أن إيران لا ينبغي أن تمتلك طاقة نووية."

كذلك أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "نظراً لأننا أعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، والأطراف التي كان يجب أن تدعمنا خلال هذه الفترة لم تتخذ للأسف أي إجراء، بل هم يدّعون أكثر بكثير من أولئك الذين يمتلكون أكثر من عدة آلاف من القنابل الذرية بأنه لا ينبغي للآخرين امتلاك القنبلة الذرية."

