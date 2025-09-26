عاجل : السوداني يعلن التوصل لـ"اتفاق تاريخي": بغداد ستتسلم نفط الإقليم وتصدره
الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بمساهمة العراق في تعزيز الحوار والتفاهم الدولي


أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمساهمة العراق في تعزيز الحوار والتفاهم الدولي ، مؤكداً حرص المنظمة على مواصلة التعاون معه في مختلف المجالات، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أنه "ضمن إطار مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين، التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وجرى خلال اللقاء، بحث التطورات الإقليمية والدولية، ودور الأمم المتحدة في دعم جهود تحقيق السلم والأمن، فضلًا عن بحث مخرجات اجتماع الجمعية العامة."

كما عبر الرئيس، بحسب البيان، عن شكره لدور الأمين العام أنطونيو غوتيريش في دعم العراق وكذلك دوره في معالجة قضايا منطقة الشرق الأوسط، مثمنا مساعي الأمم المتحدة ودعمها المتواصل للعراق في تعزيز وحماية الديمقراطية وتنفيذ العديد من المشاريع المشتركة في المجالات المتنوعة.

وأكد الرئيس، بحسب البيان، أن العراق حريص على دعم جهود الأمم المتحدة في معالجة التحديات العالمية، مشيرا إلى أهمية مواصلة العمل المشترك لمواجهة تداعيات التغير المناخي، والتدهور البيئي وآثارها السلبية، عبر وضع برامج مكثفة في إطار تعاون دولي مثمر.

بالمقابل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره لدور العراق في دعم الاستقرار بالمنطقة، مشيداً بمساهماته في تعزيز الحوار والتفاهم الدولي، ومؤكداً حرص المنظمة على مواصلة التعاون مع العراق في مختلف المجالات.

فيما حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين، ونائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني، ووزير الصحة صالح الحسناوي، ووزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، ومندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة السفير لقمان الفيلي.

