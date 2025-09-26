ترامب: لن أسمح لإسرائيل بأن تضم الضفة الغربية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس (25 أيلول 2025)، أنه لن يسمح لإسرائيل بالمضي في أي خطوات تهدف إلى ضم الضفة الغربية، مشدداً على أن الموقف الأمريكي يقوم على منع أي إجراءات أحادية من شأنها أن تقوض فرص التسوية السياسية.

وقال ترامب في تصريح نقلته وسائل إعلام أمريكية إن "الضفة الغربية قضية تفاوضية لا يمكن حسمها بقرارات أحادية"، لافتاً إلى أن "الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بمنع أي خطوات تهدد الاستقرار في المنطقة".

يأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن خطط قوى يمينية للمضي في ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما قوبل برفض فلسطيني واسع وتحذيرات عربية ودولية من أن أي ضم أحادي سيقضي على ما تبقى من فرص حل الدولتين.

وكانت خطط الضم قد طُرحت بشكل واسع في عام 2020 خلال حكومة بنيامين نتنياهو، قبل أن يتم تجميدها تحت ضغوط دولية. ومع عودة النقاشات مؤخراً في ظل التوترات الإقليمية، يُنظر إلى تصريحات ترامب على أنها محاولة لتثبيت موقف أمريكي رادع ومنع اندلاع أزمة جديدة في المنطقة، خاصة وأن واشنطن تُعد الضامن الرئيسي لأي مسار تفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.