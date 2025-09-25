إيران تحتج لدى الأمم المتحدة ضد القيود الأمريكية على وفدها في نيويورك

قدمت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة رسالة رسمية إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة، والمستشار القانوني للأمم المتحدة، ورئيس لجنة العلاقات مع الدولة المضيفة، احتجاجاً على القيود الأمريكية المفروضة على تنقل الرئيس الإيراني، ووزير الخارجية وأعضاء الوفد المشارك في اجتماعات نيويورك.

وقال رئيس البعثة أمير سعيد إيرواني في رسالته ، مساء اليوم الخميس، (25 أيلول 2025)، إن هذه القيود تمثل "انتهاكاً صارخاً للالتزامات الدولية"، موضحاً أنها تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية المقر لعام 1947 واتفاقية فيينا لعام 1961.

وأضاف أن واشنطن تفرض هذه الإجراءات بدوافع سياسية في إطار سياسة "الضغط الأقصى"، مما يشكل إخلالاً خطيراً بمبدأ المساواة بين الدول وتقويضاً لكرامة ممثلي إيران.

وأشار إيرواني إلى أن الولايات المتحدة استغلت موقعها كدولة مضيفة لـ نشر معلومات مضللة واتهامات باطلة ضد المسؤولين الإيرانيين، داعياً إلى النظر في هذه الانتهاكات ضمن سياق أوسع يشمل العقوبات الأحادية، القيود على وصول الشعب الإيراني إلى المعدات الطبية والإنسانية، والتجاوزات العسكرية الأميركية الأخيرة في يونيو/حزيران 2025.

وحذر الدبلوماسي الإيراني من أن استمرار هذا النهج سيلحق "ضرراً لا يمكن إصلاحه" بقدرة الأمم المتحدة على أداء دورها، مستشهداً برأي قانوني صدر عن المستشار القانوني للأمم المتحدة عام 1967 والذي أكد أن المنظمة لا يمكنها أن تؤدي مهامها إذا مُنعت الوفود من القيام بواجباتها أو حضور الاجتماعات.

وطالب إيرواني الأمين العام بالتحرك الفوري باستخدام الصلاحيات القانونية، بما في ذلك المادة 21 من اتفاقية المقر، لإلزام واشنطن بتنفيذ التزاماتها، مؤكداً أن على الولايات المتحدة التوقف عن أي ممارسات تعيق عمل الوفد الإيراني والامتناع عن الحملات التخريبية ضد دبلوماسييه.