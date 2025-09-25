لاريجاني: أمريكا تريد تقليص مدى صواريخنا الى 300 كم.. مستعدون لكل احتمال

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الخميس، (25 أيلول 2025)، أن بلاده رفضت بشدة اقتراح الولايات المتحدة بتقليص مدى الصواريخ بنحو كبير.

وقال لاريجاني في مقابلة صحفية إن: "الدول الغربية أبلغت طهران بأنه في حال التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الذرية لإعادة ترتيب العلاقات، فإنها لن تفعل آلية الزناد".

وأضاف أن "إيران توصلت إلى اتفاق مع الوكالة، لكن الترويكا الأوروبية غيرت موقفها بعد ذلك".

وتابع أن "روسيا اقترحت تمديد مهلة آلية الزناد 6 أشهر مع استمرار التفاوض ووافقت طهران على ذلك، لكنه لم يتحقق أيضاً بسبب الرفض الأوروبي".

وأشار لاريجاني إلى أن "الترويكا اقترحت الانخراط في مفاوضات تشمل الحوار مع واشنطن أيضاً، وإيران قبلت بذلك لسحب الذرائع، لكنهم اختلقوا ذرائع جديدة".

وشدد على أن "الولايات المتحدة تصر على أن تشمل أي محادثات جديدة قضية الصواريخ، وإيران رفضت ذلك بشدة"، مؤكداً أن "واشنطن تحدثت عن تقليص مدى الصواريخ إلى 500 أو 300 كيلومتر بهدف تجريد طهران من قوتها، وهذا لن يحدث".

وتابع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني "مستعدون لكل احتمال وأجرينا تقييما للوضع بعد الحرب وحددنا نقاط القوة والضعف".