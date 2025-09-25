عاجل : السوداني يعلن التوصل لـ"اتفاق تاريخي": بغداد ستتسلم نفط الإقليم وتصدره
اعتقال مواطن يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية بتهمة التجسس للمخابرات الايرانية


أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) اليوم الخميس اعتقال مواطن يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية قادما من المغرب.

ويتعلق الأمر بالمواطن يعقوب برل (49 عاما)، للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية.

وأفاد بيان مشترك للجهتين بأن "الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية (لاهاف 433)، بالتعاون مع الشاباك، ألقت القبض على المشتبه به لدى وصوله إلى إسرائيل، بعد أن كان قد عاد من الخارج لتنفيذ مهام جمع معلومات عن شخصيات إسرائيلية بارزة بتوجيه من أجهزة المخابرات الإيرانية".

وبحسب التحقيقات، تواصل برل عام 2017، أثناء إقامته في المغرب، مع السفارة الإيرانية في الرباط طا

