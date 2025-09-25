المتحدث باسم الخارجية الإيرانية : حديث واشنطن عن الدبلوماسية "تناقض صارخ"

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الخميس (25 أيلول 2025)، حديث واشنطن عن الدبلوماسية بأنه "تناقض صارخ"، وذلك في أول رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال بقائي، عبر شبكة "إكس" إن "اتهامات واشنطن ضد طهران باطلة ولا أساس لها"، مؤكدا أن "توجيه أصابع الاتهام نحو إيران لن يخفي حقيقة التورط المباشر للولايات المتحدة في جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، ودعمها للإرهاب المنظّم، والتجاوزات المتكررة للكيان الإسرائيلي ضد دول المنطقة".

وأضاف أن "تباهي واشنطن بالهجوم غير القانوني على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، مهما حاولت تبريره، يكشف عداء أعمق للشعب الإيراني، ويضاعف مسؤولية الإدارة الأمريكية عن هذا العمل الإجرامي".

وختم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قائلا: "ادعاء الولايات المتحدة بأنها تسعى إلى الدبلوماسية ليس سوى خداع وتناقض واضح؛ إذ لا يمكن في الوقت نفسه إجراء مفاوضات مع دولة ما وقصفها عسكريًا".