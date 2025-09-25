فنزويلا: زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب غرب البلاد

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات شمال غرب فنزويلا وشعر به سكان العاصمة كراكاس من دون أن يتسبب بأضرار جسيمة، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية والسلطات، فقد ذكرت الهيئة إنّ مركز الزلزال يقع على عُمق 7.8 كيلومترات وعلى بُعد 24 كيلومترا من "ميني غراندي"، المدينة النفطية الواقعة في ولاية زوليا قرب بحيرة ماراكايبو والتي تتميّز بكثافة سكّانية منخفضة.

لكنّ المؤسسة الفنزويلية للأبحاث الزلزالية "فونفيسيس" قدّرت شدّة الزلزل بـ5.4 درجات.

كما ذكر وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو إنّ الزلزال "كان بقوة 5.4 درجة لكنّه لم يتسبب بأضرار هيكلية كبيرة. إنّ عدم وقوع أضرار هيكلية جسيمة جراء زلزال بقوة 5.4 درجة، وهي قوة كبيرة، يعود إلى جودة البناء في فنزويلا".

وفي كولومبيا المجاورة، قدّرت هيئة المسح الجيولوجي قوّة الزلزال بـ6.1 درجات، مشيرة إلى "حدث زلزالي دولي" نظرا إلى أنّ الهزّة شعر بها السكان في فنزويلا وكولومبيا وكذلك أيضا في بعض جزر الكاريبي.

فيما تسبّب الزلزال باهتزاز مبان في كراكاس وماراكايبو على وجه الخصوص، بحسب ما أفاد صحافيون وشهود تمّ الاتصال بهم هاتفيا. ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء الزلزال.