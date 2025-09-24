أمريكا.. انتحار مطلق النار بمركز الهجرة في تكساس

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نويم أن المشتبه به في إطلاق النار قرب مركز خدمات الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في دالاس بولاية تكساس قد انتحر.

ونشرت نويم على منصة "إكس": "وقع إطلاق نار صباح اليوم قرب مركز احتجاز تابع لهيئة الهجرة والجمارك في دالاس. والتفاصيل في تحديث مستمر، ولكن يمكننا تأكيد وجود عدد من الإصابات والضحايا".

كما أضافت الوزيرة أن موظفي الهجرة يواجهون "مستوى غير مسبوق من العنف"، مشددة على أن "هذا الوضع يجب أن ينتهي"، رغم عدم وضوح دوافع الهجوم حتى الآن.

وكان تلفزيون "WFAA" قد أفاد سابقا بأن إطلاق النار أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل.