وزير النفط الإيراني: "آلية الزناد" لن تؤثر على صادراتنا

أكد وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، اليوم الأربعاء (24 أيلول 2025)، أن تفعيل ما يُعرف بـ "آلية الزناد" وإعادة فرض العقوبات الأممية لن يفرض قيوداً جديدة أو "مزعجة" على صادرات النفط الإيرانية، مشيراً إلى أن بلاده اعتادت خلال السنوات الماضية على العمل في ظل أشدّ القيود المفروضة من جانب الولايات المتحدة.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء، قال الوزير الإيراني وتابعتها "بغداد اليوم": "لقد واجهنا في السنوات الماضية قيوداً شديدة في بيع النفط بفعل العقوبات الأمريكية، وبالتالي فإن عودة العقوبات الدولية عبر آلية الزناد قد لا تضيف الكثير إلى تلك الظروف".

وأضاف باك نجاد أن "الوزارة أعدّت خططًا بديلة للتعامل مع أي سيناريو محتمل"، قائلاً: "إذا واجهنا ظروفاً تستدعي اتخاذ تدابير إضافية، ستكون لدينا برامج جاهزة للتنفيذ".

تأتي هذه التصريحات بعدما رفض مجلس الأمن الدولي، في جلسته بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر، تمديد قرار تعليق العقوبات الأممية على إيران، وهو ما يفتح الباب أمام إعادة فرضها بشكل تلقائي وفقًا لما يُعرف بـ "آلية الزناد".