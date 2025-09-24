الصفحة الدولية

القبض على مشبته به "شل" مطارات أوروبا بهجوم سيبراني


أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على رجل في الأربعينات من عمره على خلفية هجوم سيبراني تسبب في حدوث اضطرابات في مطار هيثرو ومطارات أوروبية أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن وكالة مكافحة الجريمة في بريطانيا قالت اليوم الأربعاء إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في ويست ساسكس، الثلاثاء، للاشتباه في خرقه لقانون إساءة استخدام الكمبيوتر، وتم الإفراج عنه بكفالة مشروطة.

وقال بول فوستر نائب مدير وحدة مكافحة الجرائم السيبرانية بوكالة مكافحة الجريمة " على الرغم من أن هذا الاعتقال يمثل خطوة إيجابية، فإن التحقيق بشأن الواقعة يتواصل ومازال في مراحله الأولى".

وأضاف" تمثل الجريمة السيبرانية تهديدا عالميا مستمرا يواصل التسبب في اضطرابات كبيرة في المملكة المتحدة".

وكان هجوم إلكتروني استهدف، يوم السبت الماضي، شركة تزوّد المطارات بأنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات، ما أدى إلى تعطيل العمليات في مطارات أوروبية عدّة، من بينها مطار "هيثرو" في لندن، أكثر مطارات أوروبا ازدحاما، مما تسبب في تأخير وإلغاء عدد من الرحلات الجوية.

