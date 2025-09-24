الصفحة الدولية

رئيس إندونيسيا: مستعدون لإرسال 20 ألف عسكري لحفظ السلام في غزة


قال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس الثلاثاء، (23 أيلول 2025)، إن بلاده مستعدة للمساهمة في عمليات حفظ السلام في مناطق مختلفة من العالم بموافقة الأمم المتحدة.

وأشار رئيس إندونيسيا إلى أن بلاده مستعدة لإرسال 20 ألف عسكري أو حتى المزيد للمشاركة في قوات حفظ السلام في غزة وأوكرانيا وليبيا والسودان.

وأضاف: "إذا اتخذ مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة مثل هذا القرار، فإن إندونيسيا مستعدة لإرسال 20 ألفا أو حتى أكثر من أبنائنا وبناتنا لتحقيق السلام - في غزة، أو في أي مكان آخر - في أوكرانيا، في السودان، في ليبيا - في أي مكان يحتاج إلى ترسيخ السلام".

