عراقجي : الهجمات على منشآتنا النووية "جريمة"

وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، (23 أيلول 2025)، الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية في بلاده بأنها "غير قانونية وجريمة خطيرة ضد نظام منع الانتشار النووي".

واجتمع عراقجي اليوم في نيويورك مع وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وبحضور مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد عراقجي بحسب بيان للخارجية الإيرانية مساء الثلاثاء، أن إيران اتخذت في الأشهر الأخيرة خطوات عملية لإزالة أي شبهة حول برنامجها النووي، مشيراً إلى أن طهران أظهرت قدراً كبيراً من المسؤولية من خلال إبرام تفاهم جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواصلة تنفيذ التزاماتها.

ودعا الوزير الإيراني الدول الأوروبية إلى التحرك بخطوات مقابلة ومسؤولة تثبت جديتها في الحفاظ على مسار الحلول الدبلوماسية.

كما ناقش الاجتماع تداعيات بدء تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية الملغاة، وهو الإجراء الذي اعتبرته طهران غير مبرر وغير قانوني، حيث طُرحت مجموعة من المقترحات لمواصلة المشاورات الدبلوماسية ومنع المزيد من التصعيد.

واتفق المشاركون على استمرار التنسيق والاتصالات بين جميع الأطراف في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة تحفظ الاستقرار وتعيد الثقة للعمل الدبلوماسي.