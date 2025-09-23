الصفحة الدولية

عراقجي : الهجمات على منشآتنا النووية "جريمة"


وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، (23 أيلول 2025)، الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية في بلاده بأنها "غير قانونية وجريمة خطيرة ضد نظام منع الانتشار النووي".

واجتمع عراقجي اليوم في نيويورك مع وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وبحضور مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد عراقجي بحسب بيان للخارجية الإيرانية  مساء الثلاثاء، أن إيران اتخذت في الأشهر الأخيرة خطوات عملية لإزالة أي شبهة حول برنامجها النووي، مشيراً إلى أن طهران أظهرت قدراً كبيراً من المسؤولية من خلال إبرام تفاهم جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواصلة تنفيذ التزاماتها.

ودعا الوزير الإيراني الدول الأوروبية إلى التحرك بخطوات مقابلة ومسؤولة تثبت جديتها في الحفاظ على مسار الحلول الدبلوماسية.

كما ناقش الاجتماع تداعيات بدء تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية الملغاة، وهو الإجراء الذي اعتبرته طهران غير مبرر وغير قانوني، حيث طُرحت مجموعة من المقترحات لمواصلة المشاورات الدبلوماسية ومنع المزيد من التصعيد.

واتفق المشاركون على استمرار التنسيق والاتصالات بين جميع الأطراف في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة تحفظ الاستقرار وتعيد الثقة للعمل الدبلوماسي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عراقجي : الهجمات على منشآتنا النووية "جريمة"
السيد الخامنئي: الأمة الإيرانية ترفض عدم تخصيب اليورانيوم ولن نفاوض أمريكا حالياً
لاريجاني يرد على ترامب: إيران أبقت باب التفاوض مفتوحاً ورفضت المطالب الأمريكية "غير المقبولة"
وزير الخارجية الأمريكي: نواجه تهديداً وشيكاً بسبب عصابات المخدرات في امريكا اللاتينية
غروسي يعلن رغبته في الترشح لمنصب أمين عام الأمم المتحدة
إسبانيا تتوعد بالرد على إسرائيل حال استهدافها أسطول الصمود
الأمم المتحدة: لا مبرر للعقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني
الرئيس البرازيلي: الشعب الفلسطيني يتعرض لخطر الاختفاء وبقاؤه بوجود دولته المستقلة
البيت الأبيض يرفض دعوة فنزويلا للحوار
وزيرا الخارجية الإيراني والمصري يبحثان تطورات الملف النووي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك