السيد الخامنئي: الأمة الإيرانية ترفض عدم تخصيب اليورانيوم ولن نفاوض أمريكا حالياً


أكد قائد الثورة الإسلامية أن مخطط العدو خلال الحرب الأخيرة كان إسقاط النظام الإسلامي.

وصرح آیة الله السيد علي الخامنئي أن بعد أسبوع من شن العدو عدوانه على إيران أدرك أنه لن يتمكن من تحقيق أهدافه

وأضاف: مخطط العدو فشل بفعل تلاحم الشعب الإيراني.

أهم ما جاء في كلمة القائد:

-هدف العدو الرئيس هو إحداث اضطرابات وخلق فتنة في المدن الإيرانية

- نستخدم اليورانيوم المخصب في مجالات مهمة والشعب الإيراني يستفيد منه

- يمكن استخدام اليورانيوم المخصب في الزراعة والبيئة والتقنيات والمجالات العلمية وتوفير الطاقة الكهربائية

-الكهرباء التي يتم توليدها من اليورانيوم المخصب ليس لديها أي أعراض سلبية ولا تؤثر على البيئة

- قائمة استخدام اليورانيوم المخصب طويلة والعدو لم يكن راضيا باستخدامه

- إيران اليوم تتمتع بمستوى عال من تخصيب اليورانيوم

-إيران من الدول الـ10 التي تمتلك تقنية تخصيب اليورانيوم ونحن لا نسعى لامتلاك قنابل نووية

-لا نسعى لامتلاك قنابل نووية

- أميركا تقول إن على إيران التخلي عن تخصيب اليورانيوم وهذا يعني التخلي عن هذا الإنجاز الكبير

- إنجاز تخصيب اليورانيوم دفعت من أجله إيران أثماناً باهظة

- لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم والشعب الإيراني سيصفع من يريدنا أن نتخلى عنه

- في وضعنا الراهن لن تجد المحادثات مع أميركا نفعاً بكل تأكيد ولن تدفع أي ضرر عن البلاد بل ستترتب عليها الأضرار

-الطرف الأميركي حدّد مسبقاً نتيجة المحادثات وقال إنه يقبل بنتيجة محادثات تكون تعطيل وإغلاق مجال البرنامج النووي

- أميركا تريد أن نتخلى عن البرنامج النووي

- يريدون يد إيران خالية بالكامل وعندما يستهدفونها لا تستطيع أن تدافع عن نفسها وهذا ما يريدونه من المحادثات

- بالنسبة للاتفاق النووي قمنا بكافة التزاماتنا لكنهم لم يرفعوا العقوبات المفروضة على إيران

- إجراء المفاوضات مع أميركا مع العلم بالتهديدات هو ضعف وتضييع لشرف الإيرانيين

- لا يمكن إجراء محادثات مع الطرف الأميركي بالتجارب التي لدينا معه

