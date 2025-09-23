غروسي يعلن رغبته في الترشح لمنصب أمين عام الأمم المتحدة

أعلن رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء (23 أيلول 2025)، عن رغبته في الترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، خلفاً لأنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته في 31 كانون الأول 2026.

وأوضح غروسي في تصريح صحفي ، على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك، أن "المنظمة الدولية تمر بظروف صعبة ولم تعد تفي بدورها في حفظ السلام العالمي"، مؤكداً "استعداده لقيادة حوار مع الجميع وأن يكون وسيطاً مقبولاً من قبل الأطراف كافة".

وأشار إلى أن "خبرته في قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤهله للمنصب"، موضحاً: "نعم، سأكون مرشحاً لهذه الأسباب"، معبراً عن أمله في الحصول على أكبر قدر ممكن من الدعم".

ويُنتخب الأمين العام للأمم المتحدة من قبل مجلس الأمن ويتم التصديق عليه من قبل الجمعية العامة، وتدوم ولايته خمس سنوات مع إمكانية إعادة الانتخاب، دون وجود حد أقصى لعدد العهدات.