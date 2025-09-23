الصفحة الدولية

إسبانيا تتوعد بالرد على إسرائيل حال استهدافها أسطول الصمود


 

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز إن بلاده سترد على أي إجراء إسرائيلي ضد "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة وعلى متنه الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، إذ جاء في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية، أن الوزير أكد أن "إسبانيا سترد على أي عمل ينتهك حرية التنقل وحرية التعبير والقانون الدولي".

كما لفت ألباريز إلى الطابع السلمي والإنساني للمبادرة التي أنطلقت من برشلونة. ونوه بأن مدريد توفر الحماية الدبلوماسية والقنصلية لجميع أعضاء الأسطول الإسبان. كما كلف وزير الخارجية السفير في تونس بالتحقيق في ملابسات الهجوم الأخير بطائرة مُسيّرة على سفن الأسطول في المياه التونسية.

وفي وقت سابق، أصدرت إسبانيا، إلى جانب 16 دولة أخرى، بيانا أعربت فيه عن قلقها بشأن سلامة المشاركين في الأسطول، ودعت إلى الامتناع عن أي أعمال غير قانونية أو عنيفة ضدهم.

كذلك ذكرت الوثيقة بأن انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الهجمات على السفن في المياه الدولية أو الاحتجاز غير القانوني، من شأنها أن تستلزم المسؤولية.

وحاولت سفن "أسطول الحرية" كسر الحصار عن قطاع غزة عدة مرات دون أن تنجح في الوصول إلى القطاع المحاصر. على سبيل المثال، في يونيوكانت سفينة "مادلاين" متجهة إلى غزة وعلى متنها 12 ناشطا وصحفيا، من بينهم الناشطة المناخية السويدية غريتا ثونبرغ، لكن القوات الإسرائيلية اعترضتها في المياه الدولية، واحتجزت طاقمها ورحّلته. وفي يوليو ، لاقت سفينة "حنظلة" المصير نفسه، وكان على متنها 21 ناشطا من 12 دولة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إسبانيا تتوعد بالرد على إسرائيل حال استهدافها أسطول الصمود
الأمم المتحدة: لا مبرر للعقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني
الرئيس البرازيلي: الشعب الفلسطيني يتعرض لخطر الاختفاء وبقاؤه بوجود دولته المستقلة
البيت الأبيض يرفض دعوة فنزويلا للحوار
وزيرا الخارجية الإيراني والمصري يبحثان تطورات الملف النووي
ترامب يصنف حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية محلية
بريطانيا تضع اسم دولة فلسطين على الخريطة بدلا من "الأراضي المحتلة"
إيران تشترط وقف المطالب المفرطة لتحقيق تقدم في ملفها النووي
مالطا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية اليوم
ماكرون يعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك