الأمم المتحدة: لا مبرر للعقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني أو التدمير الممنهج لمقدرات حياته"، مشيراً إلى أن الأهوال في غزة تقترب من عامها الثالث، فيما تجاوز نطاق الموت والدمار أي صراع آخر، حيث ذكر غوتيريش إن "المجاعة أعلنت في غزة على الرغم من صدور تدابير من محكمة العدل الدولية، ويتوجب تنفيذ هذه التدابير فوراً"، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته.

وأضاف أن "العالم اختار الأمم المتحدة ليحل التعاون بدلاً من الفوضى، والسلام بدلاً من الصراع"، مؤكداً أن "الأمم المتحدة تمثل بوصلة أخلاقية وقوة لحفظ السلام وحراسة القانون الدولي".

كما لفت الأمين العام إلى أنه "بعد ثمانية عقود على إنشاء الأمم المتحدة، نواجه أزمات تشبه تلك التي أحاطت بفترة تأسيس المنظمة، حيث تنهار ركائز السلام والتقدم تحت وطأة الإفلات من العقاب، ويُستخدم الجوع كسلاح، وتتعرض الدول ذات السيادة للغزو".