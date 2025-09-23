البيت الأبيض يرفض دعوة فنزويلا للحوار

رفض البيت الأبيض يوم الاثنين طلبا من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لإجراء محادثات مع نظيره دونالد ترامب لتهدئة التوترات بين البلدين، حيث نشرت الحكومة الفنزويلية الأحد رسالة بعث بها مادورو إلى ترامب.

ومن خلال الرسالة، نفى مادورو مزاعم واشنطن بأن بلاده تلعب دورا رئيسيا في تهريب المخدرات. وأوضح أن خمسة بالمئة فقط من المخدرات المنتجة في كولومبيا تهرب عبر بلاده، وأن السلطات الفنزويلية أحبطت ودمرت 70 بالمئة منها، فقد ذكر مادورو في رسالته: "سيدي الرئيس، آمل أن نتمكن معا من دحض الأكاذيب التي لوثت علاقاتنا، والتي يجب أن تكون تاريخية وسلمية.. هذه القضايا وغيرها ستبقى دائما مطروحة لحوار مباشر وصريح مع مبعوثكم الخاص ريتشارد جرينيل لتجاوز الضوضاء الإعلامية والأخبار الزائفة".

ردا على ذلك، قالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، يوم الاثنين، إن رسالة مادورو تحتوي على "الكثير من الأكاذيب". وأضافت أن موقف إدارة ترامب من فنزويلا "لم يتغير" وأنها تعتبر النظام "غير شرعي".

وكان ترامب أرسل ثماني سفن حربية وغواصة إلى جنوب البحر الكاريبي في عملية لمكافحة المخدرات وتخشى فنزويلا أن تكون تمهيدا لغزو. فيما يُعد هذا الانتشار الأمريكي الأكبر في منطقة البحر الكاريبي منذ سنوات.