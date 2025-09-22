إيران تشترط وقف المطالب المفرطة لتحقيق تقدم في ملفها النووي

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال اللقاء، جرى استعراض آخر المستجدات المتعلقة بتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحسب بيان للخارجية الإيرانية، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، مساء اليوم الإثنين، (22 أيلول 2025)،

وأكد عراقجي أن "بلاده أظهرت حسن نية وروحاً مسؤولة في تعاملها مع الملف النووي"، مشدداً على أن "أي تقدم في هذا المسار مرهون بتحمل الأطراف الأخرى لمسؤولياتها ووقف ما وصفه بـ "المطالب المفرطة واستغلال مجلس الأمن للضغط على إيران".

من جانبه، أشاد غروسي بالنهج الإيجابي لطهران في تعاملها مع الوكالة، ولا سيما في إطار "تفاهم القاهرة"، مؤكداً أهمية تكاتف جميع الأطراف المعنية لتوظيف الأدوات الدبلوماسية في سبيل منع تفاقم التوترات حول الملف النووي الإيراني".

اللقاء يأتي في وقت يتزايد فيه الجدل الدولي بشأن مستقبل الاتفاق النووي وعودة العقوبات الأممية على إيران.