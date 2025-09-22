مالطا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية اليوم

أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، الإثنين، أن بلاده ستعترف رسمياً بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك لتنضم مالطا بذلك إلى مجموعة من الدول في اتخاذ هذه الخطوة.

وكان رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا قد أعلن لأول مرة عن خطط الاعتراف بدولة فلسطينية في أيار، مؤكداً، أن "الاعتراف بدولة فلسطينية أمر تاريخي وأن مالطا لا تزال ملتزمة تجاه التوصل إلى سلام في المنطقة".

واعترفت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، أمس بدولة فلسطينية، ومن المتوقع أن تتخذ فرنسا ودول أخرى القرار نفسه اليوم.