الصفحة الدولية

الصين تدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة بأقصى سرعة ممكنة!


دعت الصين اليوم المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لتحقيق وقف إطلاق نار شامل في غزة في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، كما دعت إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مناشدة الدول التي لها تأثير على إسرائيل، وكذلك مجلس الأمن الدولي والوكالات الإنسانية، إلى القيام بمسؤولياتها.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية أن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد المستمر للأوضاع في غزة، مشيرة إلى أن استمرار العنف يؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية وتدهور الأوضاع في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد انتقد جهود إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة و"تعديها" على الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن أفعالها "تنتهك القانون الدولي بشكل خطير".

هذا وعرقلت الولايات المتحدة يوم الخميس مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل إيصال المساعدات والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين.

بالمقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة، أن فشل مجلس الأمن الدولي في وقف إراقة الدماء في قطاع غزة أمر مؤسف ومخيب للآمال.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصين تدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة بأقصى سرعة ممكنة!
فرنسا تعلن التوافق مع أميركا على حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا
البرازيل تستبعد الولايات المتحدة من منتدى في الجمعية العامة للأمم المتحدة
الخارجية الروسية: تصرفات الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي تفتقر إلى الدبلوماسية
ردا على تصرفات الترويكا الاوروبية؛ ايران تعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
عراقجي يرد على مزاعم محادثته مع ويتكوف مؤخراً
روسيا تحبط هجوماً أوكرانياً بالمسيرات
رئيس البرلمان الأمريكي: سنواجه كارثة مطلع الشهر المقبل في حال توقف عمل الحكومة الفيدرالية
الولايات المتحدة تمهل السوريين شهرين للمغادرة وتتوعد بالترحيل القسري
باكستان تمدد حظر مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك