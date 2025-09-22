الصين تدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة بأقصى سرعة ممكنة!

دعت الصين اليوم المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لتحقيق وقف إطلاق نار شامل في غزة في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، كما دعت إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مناشدة الدول التي لها تأثير على إسرائيل، وكذلك مجلس الأمن الدولي والوكالات الإنسانية، إلى القيام بمسؤولياتها.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية أن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد المستمر للأوضاع في غزة، مشيرة إلى أن استمرار العنف يؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية وتدهور الأوضاع في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد انتقد جهود إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة و"تعديها" على الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن أفعالها "تنتهك القانون الدولي بشكل خطير".

هذا وعرقلت الولايات المتحدة يوم الخميس مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل إيصال المساعدات والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين.

بالمقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة، أن فشل مجلس الأمن الدولي في وقف إراقة الدماء في قطاع غزة أمر مؤسف ومخيب للآمال.