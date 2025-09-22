فرنسا تعلن التوافق مع أميركا على حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لقناة TF1 أنه تم التوافق مع الولايات المتحدة على حزمة العقوبات الـ19 للاتحاد الأوروبي ضد روسيا، والمقرر اعتمادها قريبا، حيث ذكر وزير الخارجية الفرنسي: "هذه هي المرة الأولى منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة التي يتم فيها الاتفاق على حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة".

كما لفت إلى أنه سيتم اعتماد الحزمة الجديدة في المستقبل القريب.

وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 19 سبتمبر مقترحات المفوضية بشأن الحزمة الـ19 من العقوبات ضد روسيا. وتشمل هذه المقترحات، من بين أمور أخرى، حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يناير 2027، بالإضافة إلى تدابير ضد العملات المشفرة والبنوك.

كما أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس أن حزمة العقوبات الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا لن تتضمن قيودا على مشتريات النفط من روسيا. كما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ترامب طالب مرارا حلفاءه في أوروبا بوقف شراء النفط الروسي، إذا أرادوا أن تشدد الولايات المتحدة ضغوطها على موسكو لوقف النزاع في أوكرانيا.