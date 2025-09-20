عراقجي يرد على مزاعم محادثته مع ويتكوف مؤخراً

اعلن عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، أن تبادل الرسائل يتم بشكل غير مباشر ومباشر، مؤكدا ان خبر محادثته الأخيرة مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف عار عن الصحة.

وفي تصريح لمراسل وكالة تسنيم، ردّا على مزاعم بعض وسائل الإعلام الغربية نفى وزير الخارجية الإيراني الأنباء المتداولة حول إجرائه اتصالات مع ويتكوف، مؤكداً أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وقال: بالطبع، يتم تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة بشكل مباشر أو عبر وسطاء عند الضرورة.

واكد وزير الخارجية الايراني على أنه لم يتم أي اتصال أو حوار مباشر بين الطرفين مؤخراً.