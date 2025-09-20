هجوم إلكتروني يعطل العمل بأغلب المطارات الأوروبية

أفادت وكالة الأنباء "رويترز"، اليوم السبت (20 أيلول 2025)، بتعرض معظم المطارات الأوروبية لهجوم إلكتروني عطل سير العمل فيها.

ووفقا لما نقلته "رويترز" فإن "الهجوم الإلكتروني استهدف مزود خدمة من طرف ثالث، مسؤول عن أنظمة تسجيل الركاب (Check-in) والصعود إلى الطائرة (Boarding)، في عدة مطارات أوروبية كبرى، مثل: هيثرو (لندن)، وبروكسل، وبرلين".

وأضافت أن "الأنظمة الآلية توقفت عن العمل، مما اضطر المطارات المتضررة إلى استخدام الإجراءات اليدوية في التحقق من الركاب والصعود إلى الطائرات"، مبينة أن "هذا التبديل إلى الإجراءات اليدوية أدى إلى زحام طويل، وتأخيرات في الرحلات، إضافة إلى إلغاء بعض الرحلات الجوية".

وأشارت "رويترز"، بحسب تصريحات رسمية، إلى أن "مطار فرانكفورت ومطار زيورخ لم يتأثرا بالهجوم،" مضيفة أن "المطارات المتضررة نصحت المسافرين بتأكيد مواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار، تحسبا لاحتمال حدوث تأخيرات".

يذكر أن الجهة المستهدفة بالهجوم لم تكن المطارات نفسها بالضرورة، بل مزود الخدمات الذي تعتمد عليه تلك المطارات في تشغيل أنظمة التحقق والصعود.