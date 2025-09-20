البرلمان العربي يرحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة

رحّب البرلمان العربي، اليوم السبت، بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول جرائم الابادة الجماعية في غزة والتي تمثل بحسب التقرير انتهاكا للمواثيق الاممية، إذ ذكر رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي للوكالة الرسمية، إن "هذا التقرير يشكل إدانة جديدة وقاطعة لسياسات كيان الاحتلال وممارساته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني"، مضيفا أن "التقرير يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء قطاع غزة، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، نتيجة الحصار والتجويع والعدوان المستمر".

كما شدد على أن "المجتمع الدولي بات أمام اختبار حقيقي بعد صدور هذا التقرير، إذ لم يعد مقبولا الاكتفاء برصد الجرائم وتوثيقها دون تحرك جاد وملزم لإنفاذ هذه القرارات، وتنفيذ حل يقضي باقامة دولة فلسطينية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان محاسبة قادة كيان الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي شجعته على ارتكاب المزيد من الجرائم".

فيما جدد اليماحي "دعوة البرلمان العربي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني، ودعم حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، باعتبار ذلك هو السبيل العادل والدائم لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووضع حد للاحتلال".