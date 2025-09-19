الصفحة الدولية

الخارجية الإيرانية: نواجه ادعاء سخيفا وقدمت لأوروبا مقترحا لمنع أزمة يمكن تجنبها


أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده قدمت لأوروبا مقترحا لمنع أزمة يمكن تجنبها، مشيرا إلى أن إيران تواجه الآن سلسلة من الأعذار والمراوغات،حيث كتب عراقجي على منصة "إكس": "بالنيابة عن جمهورية إيران الإسلامية، قدمت أمس مقترحا معقولا وقابلا للتنفيذ لنظرائي الأوروبيين لمنع أزمة غير ضرورية ويمكن تجنبها في الأيام المقبلة".

وأضاف: "ومع ذلك، بدلا من التطرق إلى مضمون هذا المقترح، تواجه إيران الآن سلسلة من الأعذار والمراوغات الواضحة، بما في ذلك الادعاء السخيف بأن وزارة الخارجية لا تمثل الهيكل السياسي بأكمله في البلاد".

وتابع: "يسعدني أن الرئيس ماكرون أقر بأن الاقتراح الذي قدمته معقول. لكن يجب أن يعلم هو والمجتمع الدولي أنني أحظى بالدعم الكامل من جميع أجهزة جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد". كما لفت إلى أنه في الواقع يمكن أن يكون الجهاز الدبلوماسي الأوروبي هو من يقف خارج الساحة.

وكالة الطاقة الذرية تعتمد قرارا مصريا بأغلبية ساحقة
اللواء أحمد رضا بورداستان : الرد الصاروخي أرعب الأمريكيين وإسرائيل وترامب طلب وقف النار
ترامب يشن هجوما عنيفا على النائبة إلهان عمر ويدعو لعزلها بسرعة
وزير الاقتصاد اللبناني: العراق فرصة استثمارية مهمة ونتطلع لمضاعفة التبادل التجاري
العراق يوقع اتفاقية نقل المحكومين عليهم بعقوبات سالبة للحرية مع لبنان
إسبانيا تلوح بالانسحاب من المونديال إذا شاركت إسرائيل: الرياضة لا تنفصل عن الواقع
إيران تنفي وجود قنوات اتصال مباشرة مع واشنطن وتلوح بإجراءات مضادة
معهد الشرق الأوسط: اتفاقيات التطبيع مجرد ضحك على الذقون
الخارجية الإيرانية: الكرة الآن في ملعب أوروبا.. وخطوتها الأخيرة تفتقر للأساس القانوني
