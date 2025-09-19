الخارجية الإيرانية: نواجه ادعاء سخيفا وقدمت لأوروبا مقترحا لمنع أزمة يمكن تجنبها

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده قدمت لأوروبا مقترحا لمنع أزمة يمكن تجنبها، مشيرا إلى أن إيران تواجه الآن سلسلة من الأعذار والمراوغات،حيث كتب عراقجي على منصة "إكس": "بالنيابة عن جمهورية إيران الإسلامية، قدمت أمس مقترحا معقولا وقابلا للتنفيذ لنظرائي الأوروبيين لمنع أزمة غير ضرورية ويمكن تجنبها في الأيام المقبلة".

وأضاف: "ومع ذلك، بدلا من التطرق إلى مضمون هذا المقترح، تواجه إيران الآن سلسلة من الأعذار والمراوغات الواضحة، بما في ذلك الادعاء السخيف بأن وزارة الخارجية لا تمثل الهيكل السياسي بأكمله في البلاد".

وتابع: "يسعدني أن الرئيس ماكرون أقر بأن الاقتراح الذي قدمته معقول. لكن يجب أن يعلم هو والمجتمع الدولي أنني أحظى بالدعم الكامل من جميع أجهزة جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد". كما لفت إلى أنه في الواقع يمكن أن يكون الجهاز الدبلوماسي الأوروبي هو من يقف خارج الساحة.