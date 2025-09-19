اللواء أحمد رضا بورداستان : الرد الصاروخي أرعب الأمريكيين وإسرائيل وترامب طلب وقف النار

قال اللواء أحمد رضا بورداستان، رئيس مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في الجيش الإيراني، اليوم الخميس (18 أيلول 2025)، إن الرد الصاروخي الإيراني خلال حرب 12 يوماً أثار مخاوف الإدارة الأمريكية وإسرائيل، إلى درجة أن مسؤولاً أمريكياً اتصل بنائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مطالباً بوقف الضربات.

وأضاف بورداستان، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع السنوي لاتحاد الجمعيات الإسلامية للطلاب المستقلين، وترجمتها "بغداد اليوم"، أن "حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب وقف إطلاق النار بعد الرد الصاروخي الإيراني، لقد خافوا بالفعل".

وأكد أن الهدف من حرب 12 يوماً لم يكن المنشآت النووية الإيرانية كما ادعت إسرائيل، بل كان محاولة لتقسيم البلاد وفرض "تغيير النظام". وأضاف: "إذا لم تكن هناك اعتبارات سياسية، لذكرت أسماء الدول التي تعاونت مع إسرائيل خلال تلك الفترة".