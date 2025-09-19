الصفحة الدولية

اللواء أحمد رضا بورداستان : الرد الصاروخي أرعب الأمريكيين وإسرائيل وترامب طلب وقف النار


قال اللواء أحمد رضا بورداستان، رئيس مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في الجيش الإيراني، اليوم الخميس (18 أيلول 2025)، إن الرد الصاروخي الإيراني خلال حرب 12 يوماً أثار مخاوف الإدارة الأمريكية وإسرائيل، إلى درجة أن مسؤولاً أمريكياً اتصل بنائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مطالباً بوقف الضربات.

وأضاف بورداستان، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع السنوي لاتحاد الجمعيات الإسلامية للطلاب المستقلين، وترجمتها "بغداد اليوم"، أن "حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب وقف إطلاق النار بعد الرد الصاروخي الإيراني، لقد خافوا بالفعل".

وأكد أن الهدف من حرب 12 يوماً لم يكن المنشآت النووية الإيرانية كما ادعت إسرائيل، بل كان محاولة لتقسيم البلاد وفرض "تغيير النظام". وأضاف: "إذا لم تكن هناك اعتبارات سياسية، لذكرت أسماء الدول التي تعاونت مع إسرائيل خلال تلك الفترة".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
