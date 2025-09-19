ترامب يشن هجوما عنيفا على النائبة إلهان عمر ويدعو لعزلها بسرعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية، مساء الخميس، إن النائبة الديمقراطية إلهان عمر سيئة للغاية يجب عزلها.

وأضاف ترامب ردا على سؤال أحد المراسلين: "إنها من الصومال أليس كذلك؟.. هؤلاء الناس القادمون من دول لا تملك شيئا يحاولون المجيء وإخبارنا كيف ندير بلادنا".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "يجب عزلها، ويجب أن يتم ذلك بسرعة".

والأربعاء، فشل مجلس النواب الأمريكي في اتخاذ قرار بتوبيخ النائبة إلهان عمر (الحزب الديمقراطي من ولاية مينيسوتا) بسبب تعليقاتها وإعادة النشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاة تشارلي كيرك.

وقدمت النائبة نانسي ميس (جمهورية من ساوث كارولينا) القرار بموجب قواعد خاصة يوم الاثنين، مما عجل بطرحه للتصويت في مجلس النواب.

من جهتها، قدمت كاثرين كلارك (ديمقراطية من ماساتشوستس)، زعيمة الأقلية في مجلس النواب، اقتراحا بتأجيل القرار أي رفضه يوم الأربعاء.

وقد نجح اقتراح تأجيل التصويت بأغلبية 214 صوتا مقابل 213، مع تصويت أربعة جمهوريين النواب مايك فلود (نبراسكا)، وجيف هورد (كولورادو)، وتوم ماكلينتوك (كاليفورنيا)، وكوري ميلز (فلوريدا) مع الديمقراطيين.

وجاء التصويت بعد تبادل حاد للاتهامات بين إلهان عمر ونانسي ميس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.