وزير الاقتصاد اللبناني: العراق فرصة استثمارية مهمة ونتطلع لمضاعفة التبادل التجاري

أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، عامر البساط، اليوم الخميس، التزامه بإنجاح الشراكة الاستراتيجية مع العراق، وفيما بين تطلع لبنان لتجاوز التحديات ومضاعفة التبادل التجاري مع العراق خلال 3 سنوات، شدد على أن العراق فرصة استثمارية وتجارية مهمة للشركات والمؤسسات اللبنانية، حيث ذكر البساط في كلمة له خلال توقيع مذكرات تفاهم مع وزير التجارة العراقي ، إن "انعقاد الدورة الثانية للجنة اللبنانية - العراقية المشتركة، يأتي بعد فترة انتظار استمرت أكثر من سبعة أعوام، مما يضفي على هذا اللقاء أهمية استثنائية وتطلعاً كبيراً لتعزيز أواصر التعاون بين بلدينا".

وأضاف أن "مجيئنا اليوم تأكيد على إرادتنا المشتركة في تخطي كل العقبات ووضع مصلحة شعبينا في مقدمة أولوياتنا، فالعلاقات اللبنانية - العراقية هي روابط أخوة وتاريخ ومصير مشترك، قائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، فالعراق كان دائما شريكاً استراتيجياً أساسياً، وسوقاً حيويةً للاقتصاد اللبناني، إضافة الى جهود العراق الدائمة لدعم استقرار لبنان وازدهاره".

كما لفت البساط إلى أن "لبنان يمر بمرحلة سياسية وأمنية واقتصادية صعبة، حيث تعرض لبنان لأشرس عملية تدمير ممنهج لكافة قطاعاته الحيوية ولبنيته التحتية، ونحن نتطلع للتعاون مع العراق الشقيق كأحد السبل المهمة لتحفيز النمو ودعم قطاعاتنا الإنتاجية، فلبنان بموقعه الاستراتيجي كبوابة للمتوسط، وبخبراته المصرفية والمالية العريقة، وكوادره البشرية المدربة، يمكن أن يلعب دوراً محورياً في دعم عملية إعادة الإعمار في العراق الشقيق والنهوض بمقوماته".

كذلك أوضح أن "العراق بثرواته الطبيعية الهائلة وأسواقه الواسعة، يشكل فرصة استثمارية وتجارية مهمة للشركات والمؤسسات اللبنانية"، مبيناً أن "هناك تحديات حقيقية واجهت علاقاتنا الاقتصادية في السنوات الماضية، من ضمنها التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة والتعقيدات الإجرائية والبيروقراطية، كذلك التحديات اللوجستية والنقل، بالاضافة الى تأثيرات الأزمة الاقتصادية اللبنانية، وتعليق العراق لاتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة".

وذكر البساط أننا "مصممون على تجاوز هذه التحديات ونطمح إلى مستقبل واعد حيث تصبح العلاقات الاقتصادية اللبنانية العراقية نموذجاً يُحتذى به في المنطقة، والى مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال السنوات الثلاث القادمة، وإطلاق المشاريع المشتركة التي تؤمن فرص عمل لآلاف المواطنين في البلدين".

فيما أكد أن "الحكومة اللبنانية ملتزمة كل الالتزام بإنجاح هذه الشراكة الاستراتيجية مع العراق الشقيق، وأن ما نشهده اليوم ليس مجرد اجتماع، بل بداية مرحلة جديدة من التعاون المثمر والبناء"، متمنياً أن "تكون أعمال لجنتنا المشتركة خطوة جديدة على طريق تعزيز التعاون الأخوي بين لبنان والعراق، ومقدمة لتعاون أوسع بين بلدينا الحبيبين".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
