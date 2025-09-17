إيران تنفي وجود قنوات اتصال مباشرة مع واشنطن وتلوح بإجراءات مضادة

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي قنوات اتصال مباشرة مع الولايات المتحدة، مشددة على أن طهران تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات مضادة إذا لم تلتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الدول الغربية بتعهداتها.

وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن "الولايات المتحدة ليست في موقع يسمح لها بإصدار أحكام على قدرات إيران الدفاعية".

وأضاف أن "أي تحرك عسكري إسرائيلي ضد دول المنطقة سيحمّل واشنطن جزءاً من المسؤولية"، موضحاً أن" التحذيرات الأمريكية الأخيرة بشأن احتمال شن إسرائيل هجوماً تعكس هذا الواقع".

وأشار بقائي إلى أن "إسرائيل لم تلتزم مراراً بالقوانين الدولية والمعايير الإنسانية"، داعياً:" المجتمع الدولي إلى التدخل لكبح اعتداءاتها"

وأوضح أن" الاتفاق الجديد مع الوكالة الذرية ينظم التزامات إيران الرقابية"، محذراً من أن "تفعيل آلية الزناد سيؤدي تلقائياً إلى إنهاء التفاهم"