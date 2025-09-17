الصفحة الدولية

معهد الشرق الأوسط: اتفاقيات التطبيع مجرد ضحك على الذقون


اكد تقرير لموقع معهد الشرق الأوسط الأمريكي للبحوث ، الاربعاء، ان اتفاقيات التطبيع صممت على أساس فكرة راسخة  لدى بعض الاستراتيجيين الإسرائيليين تؤكد على أن الاتفاقيات الثنائية مع الدول العربية من شأنها أن توفر الأمن من خلال التجارة والتبادل الاقتصادي، مع تهميش الفلسطينيين وتأجيل أي حساب لمطالبهم بتقرير المصير. 

وذكر التقرير انه " في الواقع، لم تُلزم الاتفاقيات إسرائيل بالتخلي عن أي أرض، خلافًا لمبدأ الأرض مقابل السلام المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، والذي انعكس في عملية السلام في التسعينيات والمعاهدات الموقعة مع مصر والأردن  حتى ادعاء الإمارات بأنها ضمنت وقف ضم إسرائيل المخطط للضفة الغربية قبل توقيع الاتفاق سرعان ما تلاشى إذ قوضته الترجمات المتضاربة لنص الاتفاق، وشهية إسرائيل الاستعمارية الجامحة". 

وأضاف ان " صناع القرار في إسرائيل والخليج على حد سواء  كانوا يخشون من التقدم الذي أحرزته إيران في برنامجها النووي، وكذلك من خطة العمل الشاملة المشتركة التي تقودها الولايات المتحدة - والتي تهدف إلى كبح جماح هذا البرنامج وتهدد بتحسين العلاقات الأمريكية الإيرانية ومن وجهة نظرهم، من شأن هذه التطورات أن تقوض التفوق الإسرائيلي وأمن الدول العربية المجاورة في الخليج ". بحسب التصورات الخليجية والإسرائيلية . 

وبين التقرير ان " إسرائيل ودول الخليج فسرت  الانتفاضات الشعبية على أنها تحديات لأنظمتها، لأنها سعت إلى الإطاحة بالديكتاتوريات وإيصال قوى أكثر ديمقراطية وإسلامية إلى السلطة. وأخيرًا، دافع صانعو السياسات الأمريكيون عن تعاون أكبر بين شركائهم الإقليميين الرئيسيين - إسرائيل ومجلس التعاون الخليجي - كوسيلة لدرء التهديدات، بما في ذلك التحديات الحقيقية والمتخيلة من الصين، وهكذا نشأ اتفاق بين إسرائيل والدول العربية المُطَبِّعة حيث ستحصل إسرائيل على الاعتراف والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط، وفي المقابل ستحصل العائلات الخليجية الحاكمة على الحماية والأرباح".

وأشار التقرير الى انه " في موازاة ذلك، عملت مجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال المقربين من ترامب على تشكيل العلاقات بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وربطها بإسرائيل، فقد كان إريك برنس، المؤسس السابق لشركة بلاك ووتر والمستشار غير الرسمي للرئيس، محوريًا في هذه الجهود، ومن بين الوسطاء الرئيسيين الآخرين جورج نادر، المستشار السابق لبرنس، وتوم باراك، المستثمر العقاري وصديق الرئيس وجامع التبرعات له". 

وأشار التقرير الى ان " النتيجة المباشرة والأكثر وضوحًا لاتفاقيات التطبيع كانت هي التعاون العسكري، فقد دمجت الاتفاقيات إسرائيل في القيادة المركزية الأمريكية في الخليج لتسهيل تنسيق أكبر مع أنظمة الصواريخ والعمليات اللوجستية الأمريكية ومجلس التعاون الخليجي و من المرجح أن هذا التكامل عزز قدرة إسرائيل على شن حرب على إيران والدفاع عن نفسها من أي رد انتقامي خلال حرب الـ 12 يومًا في تموز من عام 2025.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
معهد الشرق الأوسط: اتفاقيات التطبيع مجرد ضحك على الذقون
الخارجية الإيرانية: الكرة الآن في ملعب أوروبا.. وخطوتها الأخيرة تفتقر للأساس القانوني
احتجاجات في لندن ترفض زيارة ترامب
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل
روسيا تمدد العقوبات على الدول "غير الصديقة" حتى 2027
الأمم المتحدة: لا مؤشرات على نهاية قريبة لحرب أوكرانيا رغم لقاء ترامب وبوتين
الخارجية القطرية: المفاوضات مع إسرائيل لا تبدو واقعية الآن
طلب تعويض بـ 15 مليار دولار.. ترامب يلاحق نيويورك تايمز
عراقجي يضع شرطا لانطلاق المفاوضات مع أمريكا: مرهون بقبول مبدأ المصالح المتبادلة
لاريجاني يصل الرياض في أول محطة خليجية لبحث التعاون مع السعودية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك