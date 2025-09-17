الخارجية الإيرانية: الكرة الآن في ملعب أوروبا.. وخطوتها الأخيرة تفتقر للأساس القانوني

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء (17 أيلول 2025)، عن تفاصيل اتصال هاتفي بين وزيرها عباس عراقجي ونظرائه الأوروبيين، تناول تطورات الملف النووي الإيراني.

ووفقاً للبيان ، أكد عراقجي أن إيران دخلت الحوار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ"نهج مسؤول"، مشدداً على أن "طهران وضعت منهجية واضحة لتنفيذ التزاماتها".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "الكرة الآن في ملعب الدول الأوروبية"، داعياً إياها إلى "استثمار هذه الفرصة من أجل استمرار المسار الدبلوماسي".

وانتقد عراقجي خطوة الدول الأوروبية الثلاث الرامية إلى إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن السابقة، واصفاً إياها بأنها "تفتقر لأي أساس قانوني أو منطقي"، وداعياً العواصم الأوروبية إلى "اتباع نهج مستقل ومسؤول بعيداً عن ضغوط اللاعبين الذين لا يؤمنون بالدبلوماسية".