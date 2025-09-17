روسيا تمدد العقوبات على الدول "غير الصديقة" حتى 2027

مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات المضادة التي فرضتها روسيا على الدول غير الصديقة والتي تشمل قيودا على تصدير واستيراد بعض المنتجات حتى نهاية عام 2027.

وقد صدرت العقوبات للمرة الأولى في 8 مارس/ اذار 2022، وبموجب المرسوم، علقت الحكومة الروسية تصدير أكثر من 200 نوع من السلع والمعدات.

وشملت القائمة المعدات التكنولوجية ومعدات الاتصالات والمعدات الطبية والمركبات والآلات الزراعية والمعدات الكهربائية.

واستُثنيت من القائمة الدول الصديقة والبضائع التي ينقلها المواطنون للاستخدام الشخصي.

وتم تمديد القيود عدة مرات حتى نهاية عام 2025، وبموجب المرسوم الحالي تم تمديدها حتى 31 ديسمبر/ ايلول 2027.