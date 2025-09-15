​أول تعليق لمجلس التعاون الخليجي بعد قمة الدوحة

اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الاثنين، أن قمة الدوحة أكدت الموقف الخليجي المتضامن مع قطر.

​وقال جاسم محمد البديوي، "القمة وأعمالها تعكس المكانة والاحترام والتقدير الذي تحظى بها قطر"، مردفا "القمة أكدت الموقف الخليجي المتضامن مع قطر".

وأضاف "المجلس الأعلى دان بأشد العبارات العدوان على دولة قطر"، مشيرا الى أن "المجلس الأعلى شدد على أن الاعتداء على أي دولة هو اعتداء على المجلس كله".

ولفت الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الى أن "المجلس الأعلى دعا جميع دول العالم إلى إدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر".

وانطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، الاثنين، لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف الأسبوع الماضي مسؤولين من حماس في العاصمة القطرية.

وجاء في البيان الختامي للقمة، أن العدوان الغاشم على قطر واستمرار ممارسات إسرائيل العدوانية يقوض فرص للسلام بالمنطقة، وأكد القادة المشاركون تضامنهم المطلق مع دولة قطر، معتبرين أنّ أي اعتداء عليها هو اعتداء على جميع الدول العربية والإسلامية.