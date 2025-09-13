الصفحة الدولية

صحيفة هآرتس: الهجوم الإسرائيلي على قطر قد يدفع الخليج إلى تحالف مع إيران


حذرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير نشرته، الجمعة (12 أيلول 2025)، من تبعات الهجوم "الفاشل" الذي نفذه الكيان ضد قطر مستهدفاً موقعاً لحركة حماس، مؤكدة أن تأثيرات الهجوم على الدوحة قد تقود دول الخليج إلى "تحالف وصلح" مع الجانب الإيراني.

وقالت الصحيفة،  إن "دول الخليج التي كانت حتى وقت قريب تشكل تحالفاً مضاداً لإيران، باتت الآن تعيد حساباتها من خلال اجتماعات لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر، مشددة على أن "دول الخليج ترى أن عجز الولايات المتحدة عن حمايتها يجبرها على اتخاذ إجراءات جديدة".

وتابعت الصحيفة: "في حال اتفق قادة الخليج على أن الولايات المتحدة لن تقوم بحمايتهم من أي هجوم إسرائيلي، فإن التحالف المضاد لإيران سيتحول بسرعة إلى تحالف مضاد لإسرائيل"، موضحة أن "إسرائيل الآن لا تهاجم إيران وحدها، بل دول الخليج والمنطقة أيضاً".

وشددت الصحيفة عبر تقريرها على أن الهجوم الإسرائيلي "سيقرب قطر ودول الخليج إلى تحالف مع إيران ستندم عليه الولايات المتحدة وإسرائيل قريباً"، محذرة من أن "عدم مخاطبة تبعات الهجوم بشكل مباشر سيؤدي إلى فقدان الولايات المتحدة لحلفائها الخليجيين".

يُشار إلى أن الصحف الأمريكية أعلنت في مضامينها اليوم عن "محاولات" يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبعاد الولايات المتحدة عن مسؤولية الهجوم، متوقعة أن تؤدي تهديدات بنيامين نتنياهو بشن هجمات إضافية على قطر إلى تذبذب وتراجع في علاقات الخليج مع واشنطن.

وندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، امس الخميس، بالهجوم الذي شُن على الدوحة، وجاء في البيان، الذي صاغته بريطانيا وفرنسا، أن "أعضاء المجلس شددوا على أهمية خفض التصعيد وعبروا عن تضامنهم مع قطر".

وكانت إسرائيل استهدفت اجتماعا لقادة حركة حماس في الدوحة، مما أسفر عن استشهاد 6 من بينهم نجل القيادي البارز في الحركة خليل الحية و4 من مرافقي الوفد، إضافة إلى أحد عناصر الأمن الداخلي القطري

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صحيفة هآرتس: الهجوم الإسرائيلي على قطر قد يدفع الخليج إلى تحالف مع إيران
بحضور عراقجي.. جلسة طارئة للبرلمان الإيراني
ترامب يطالب دول الناتو بوقف شراء النفط الروسي
طهران توجّه مطلبا لقمّة الدوحة
مقتل 12 جندياً باكستانياً في هجوم مسلح
إسرائيل توجه ضربة لترامب، قلق في الخليج من واشنطن
بزشكيان يشارك في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
عراقجي: المفاوضات الأخيرة في القاهرة كانت جدية للغاية
تايوان: الصين تستعد للحرب
سي ان ان: هجوم إسرائيل على قطر كشف "عجز" أمريكا عن حماية حلفائها الخليجيين
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك