توقيف 161 متهما بالانتماء لـ"داعش" الارهابي بـ40 ولاية تركية

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم الجمعة (12 أيلول 2025)، توقيف 161 شخصا خلال أسبوع بتهم الانتماء لتنظيم "داعش"، الارهابي في عمليات متزامنة نفذتها إدارات مكافحة الإرهاب بمختلف المحافظات التركية.

وقال يرلي قايا في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية إن "العمليات المتزامنة جرت ضد التنظيم الإرهابي خلال أسبوع، في 38 ولاية بينها إسطنبول والعاصمة أنقرة."

وأضاف، أن "العمليات اسفرت عن توقيف 161 شخصا تبين أنهم ينشطون في صفوف داعش الارهابي ويوفرون الدعم المالي له، فضلا عن ضبط أسلحة غير مرخصة وعدد كبير من الوثائق التنظيمية والمواد الرقمية".

وتابع، أن "النيابات العامة وإدارة مكافحة الإرهاب ورئاسة الاستخبارات وأجهزة الاستخبارات التركية والمديريات الأمنية في المحافظات، قدمت التهاني للضباط المشاركين في هذه العمليات".

وأكد يرلي قايا أن "العمليات الأمنية ستستمر بلا توقف لضمان أمن وسلامة المواطنين والحفاظ على استقرار البلاد".