بزشكيان يثمن جهود مصر في رعاية المفاوضات بين إيران والوكالة


أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن تقدير طهران البالغ لاستضافة مصر ورعايتها للمفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، ثمن بزشكيان جهود القاهرة التي أفضت إلى توقيع اتفاق استعادة التعاون في القاهرة يوم امس 9 سبتمبر الجاري.

كما وجه الشكر لمصر على مواقفها الحاسمة في إدانة جرائم الكيان الإسرائيلي، داعيًا الدول الإسلامية إلى التكاتف لمواجهة الوحشية الصهيونية.

وأضاف بزشكيان أن إيران تدين بشدة العدوان الصهيوني على قطر، مشددًا على أن سلوك الكيان الإسرائيلي يبرهن على عدم التزامه بأي معايير دولية، إذ يواصل استهداف الدول متى شاء.

وأكد ضرورة تبني موقف إسلامي موحد وحاسم لوقف هذه الاعتداءات ومنع تفاقم المخاطر التي تهدد المنطقة بأسرها.

بدوره، هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الإيراني بمناسبة توقيع الاتفاق مع الوكالة الدولية، مؤكدًا حرص مصر على دعم جهود خفض التوتر واحتواء التصعيد، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تتطلب تكثيف العمل المشترك لتعزيز الاستقرار.

وشدد السيسي خلال الاتصال على أهمية انخراط الأطراف المعنية بالملف النووي الإيراني في حوار جاد وبناء، والعودة إلى طاولة المفاوضات تمهيدًا للتوصل إلى تسوية سلمية تحفظ الأمن الإقليمي وتجنب المنطقة مزيدًا من التصعيد.

وتناول الاتصال أيضًا تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث اتفق الرئيسان على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية، مع رفض قاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين، والتأكيد أن الاستقرار الدائم لن يتحقق إلا عبر حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تطرق الجانبان إلى آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإيران في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

