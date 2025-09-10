الأركان الإيرانية: العدوان الإسرائيلي على قطر تحذير خطير للعالم

أدانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بأشد العبارات العدوان العسكري والإرهابي الذي نفذه الكيان الصهيوني على دولة قطر الصديقة، مؤكدة أن هذا الهجوم يمثل تحذيراً خطيراً للمنطقة والعالم بأسره ويظهر أن الولايات المتحدة لا تولي أي اهتمام لحلفائها.

وقالت الهيئة في بيان رسمي: إن هذا الهجوم الوحشي والدموي وغير القانوني يكشف الطبيعة الإرهابية والتوسعية للكيان الصهيوني المزيف، ويؤكد أن جميع جرائمه تُنفذ بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة، التي تتحمل مسؤولية هذه الانتهاكات وتثبت أنها لا تحترم الرأي العام العالمي ولا حتى حلفاءها.

وأضاف البيان أن التوسع في الاعتداءات الوقحة والهمجية للكيان الصهيوني يشكل تحذيراً خطيراً للمنطقة والعالم، ويعكس السعي الأميركي لدعم الإرهاب الدولي وإشاعة عدم الاستقرار لتحقيق أهداف استعمارية واستغلالية.

وشددت الهيئة على ضرورة توحّد المسلمين والعالم الإسلامي لمواجهة خطر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، داعيةً إلى وقف آلة الحرب الجنونية لهذا الكيان وقطع أي علاقات معه.

وأكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية دعمها الكامل لشعوب المقاومة والملتزمين بمحور المقاومة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدةً أن رسالة محور المقاومة في مواجهة الظلم والاستكبار لن تختفي أبداً، وأن مقاتلي المقاومة سيواصلون حماية الفلسطينيين والمستضعفين في غزة، ولن يسمحوا للولايات المتحدة والكيان الصهيوني بتحقيق أهدافهم المشؤومة.