مجلس الأمن يرجئ جلسته حول العدوان الإسرائيلي على الدوحة ليوم غد

قرر مجلس الأمن الدولي إرجاء جلسته المخصصة لبحث العدوان الإسرائيلي على قطر إلى يوم غد الخميس.

وقالت رئاسة مجلس الأمن في بيان لها اليوم الأربعاء: "أرجأ مجلس الأمن اجتماعه الطارئ اليوم بشأن الوضع في الشرق الأوسط إلى بعد ظهر الغد، بناء على طلب قطر، حتى يتمكن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من المشاركة".

وكانت الجزائر، قد طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، لبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة من حركة حماس في قطر.

وكان مقررا أن تعقد الجلسة في الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش بطلب من الجزائر وباكستان على وجه الخصوص.

وتهدف الجلسة إلى بحث الهجوم الإسرائيلي، وفق ما أفاد به دبلوماسيون في الأمم المتحدة أمس الثلاثاء.

وكانت غارات جوية إسرائيلية قد استهدفت الدوحة أمس الثلاثاء وأسفرت عن استشهاد 5 أشخاص بينهم أعضاء بحركة حماس، إضافة إلى مقتل أحد عناصر قوة الأمن الداخلي القطرية وإصابة آخرين.