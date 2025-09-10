وزير الدفاع يؤكد لنظيره القطري تضامن بغداد مع الدوحة في مواجهة التحديات

أكد وزير الدفاع، ثابت محمد العباسي، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي لنظيره القطري، سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، تضامن العراق مع قطر في مواجهة التحديات، حيث ذكر بيان لوزارة الدفاع، أن "وزير الدفاع، ثابت محمد العباسي، أجرى، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر، للاطمئنان على الأوضاع هناك عقب الضربة العسكرية التي تعرّضت لها البلاد يوم أمس".

كما أكد وزير الدفاع خلال الاتصال "تضامن العراق ووقوفه إلى جانب قطر في مواجهة التحديات"، مشدداً على "عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، وأهمية وحدة الصف العربي في تعزيز الأمن والاستقرار".

بالمقابل، عبّر وزير الدفاع القطري عن "شكره وتقديره لموقف العراق"، مثمناً "دعم بغداد وحرصها على أمن واستقرار المنطقة".