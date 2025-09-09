الصفحة الدولية

وزير الخارجية الإيراني يعلن خلال مؤتمر صحفي عن التوصل إلى تفاهم جديد مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية


أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم الثلاثاء (9 أيلول 2025)، عن التوصل إلى تفاهم جديد مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بشأن استئناف التعاون بين إيران والوكالة، وذلك عقب جولة مباحثات مكثفة استضافتها العاصمة المصرية القاهرة.

وقال عراقجي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع غروسي، إن "هذا التفاهم يضع إطاراً عملياً جديداً لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة، بما يضمن احترام السيادة الوطنية لإيران، ومعالجة هواجسنا الأمنية، وفي الوقت ذاته تلبية متطلبات التحقق الدولية".

وأوضح أن الاتفاق جاء بعد "اعتداءات غير قانونية استهدفت منشآت نووية إيرانية سلمية في الفترة ما بين 13 و24 حزيران 2025"، محملاً الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤوليتها، ومؤكداً أن تلك الهجمات "غيّرت جذرياً ظروف التعاون مع الوكالة".

وأشار الوزير الإيراني إلى أن البرلمان كان قد صوّت على قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة، لكن المباحثات الأخيرة أفضت إلى صياغة آلية جديدة تضمن استمرار التعاون المشروط بما يتماشى مع التشريعات الوطنية. وأضاف: "رسالتنا واضحة – إيران لن تساوم أبداً على سيادتها أو حقوقها أو أمنها. أي عمل عدائي جديد، بما في ذلك محاولة إعادة فرض قرارات مجلس الأمن الملغاة، سيؤدي فوراً إلى إنهاء الخطوات العملية المتفق عليها".

وطالب عراقجي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ"الالتزام بالحياد والمهنية وعدم السماح بتسييس عملها"، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية. كما اعتبر أن "التفاهم الجديد يعكس ضبط النفس وروح المسؤولية لدى إيران رغم الضغوط والاعتداءات، ويؤكد أن الدبلوماسية ما زالت الخيار الأول لتسوية القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي".

وفي سياق متصل، دان وزير الخارجية الإيراني الهجمات الأخيرة على الشعب الفلسطيني، مقدماً التعازي لعائلات الضحايا، وداعياً مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفه بـ"الجرائم الصهيونية التي تمثل تهديداً غير مسبوق للسلام والأمن العالميين".

كما أعرب عن شكره لجمهورية مصر العربية ووزير خارجيتها بدر عبدالعاطي على استضافة المباحثات ورعايتها، مشيداً بـ"الجهود التي أسهمت في تهيئة الظروف اللازمة لإنجاح هذا اللقاء".

وختم بالقول: "ما تحقق اليوم في القاهرة خطوة مهمة تثبت حسن نية إيران في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن إطار معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، مع تمسكنا بحقوقنا المشروعة في الدفاع عن أمننا الوطني ومصالح شعبنا".

الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
