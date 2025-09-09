وزير الخارجية الإيراني يعلن خلال مؤتمر صحفي عن التوصل إلى تفاهم جديد مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم الثلاثاء (9 أيلول 2025)، عن التوصل إلى تفاهم جديد مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بشأن استئناف التعاون بين إيران والوكالة، وذلك عقب جولة مباحثات مكثفة استضافتها العاصمة المصرية القاهرة.

وقال عراقجي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع غروسي، إن "هذا التفاهم يضع إطاراً عملياً جديداً لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة، بما يضمن احترام السيادة الوطنية لإيران، ومعالجة هواجسنا الأمنية، وفي الوقت ذاته تلبية متطلبات التحقق الدولية".

وأوضح أن الاتفاق جاء بعد "اعتداءات غير قانونية استهدفت منشآت نووية إيرانية سلمية في الفترة ما بين 13 و24 حزيران 2025"، محملاً الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤوليتها، ومؤكداً أن تلك الهجمات "غيّرت جذرياً ظروف التعاون مع الوكالة".

وأشار الوزير الإيراني إلى أن البرلمان كان قد صوّت على قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة، لكن المباحثات الأخيرة أفضت إلى صياغة آلية جديدة تضمن استمرار التعاون المشروط بما يتماشى مع التشريعات الوطنية. وأضاف: "رسالتنا واضحة – إيران لن تساوم أبداً على سيادتها أو حقوقها أو أمنها. أي عمل عدائي جديد، بما في ذلك محاولة إعادة فرض قرارات مجلس الأمن الملغاة، سيؤدي فوراً إلى إنهاء الخطوات العملية المتفق عليها".

وطالب عراقجي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ"الالتزام بالحياد والمهنية وعدم السماح بتسييس عملها"، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية. كما اعتبر أن "التفاهم الجديد يعكس ضبط النفس وروح المسؤولية لدى إيران رغم الضغوط والاعتداءات، ويؤكد أن الدبلوماسية ما زالت الخيار الأول لتسوية القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي".

وفي سياق متصل، دان وزير الخارجية الإيراني الهجمات الأخيرة على الشعب الفلسطيني، مقدماً التعازي لعائلات الضحايا، وداعياً مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفه بـ"الجرائم الصهيونية التي تمثل تهديداً غير مسبوق للسلام والأمن العالميين".

كما أعرب عن شكره لجمهورية مصر العربية ووزير خارجيتها بدر عبدالعاطي على استضافة المباحثات ورعايتها، مشيداً بـ"الجهود التي أسهمت في تهيئة الظروف اللازمة لإنجاح هذا اللقاء".

وختم بالقول: "ما تحقق اليوم في القاهرة خطوة مهمة تثبت حسن نية إيران في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن إطار معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، مع تمسكنا بحقوقنا المشروعة في الدفاع عن أمننا الوطني ومصالح شعبنا".