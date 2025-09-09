برعاية مصرية.. اتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية

قال مصدر دبلوماسي مصري، اليوم الثلاثاء، إن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقعتا اتفاقا برعاية مصرية.

وأوضح المصدر أن الاتفاق "سيمهد لاستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالملف النووي الإيران".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، بحث وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، في القاهرة، التطورات الأخيرة بشأن الملف النووي الإيراني والجهود المصرية المبذولة لتيسير التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء ثلاثيا مع وزير الخارجية الإيراني، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث رحب السيسي بالزيارة المشتركة لوزير الخارجية الإيراني ومدير عام الوكالة إلى القاهرة، التي تأتي تتويجا للمسار التفاوضي الذي انطلق بوساطة مصرية.

وتجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثات مع إيران لتحديد سبل استئناف عمليات التفتيش بشكل كامل في مواقعها النووية الرئيسية عقب القصف الإسرائيلي والأميركي في يونيو.