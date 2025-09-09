قطر تعلن: نحتفظ بحق الرد على الهجوم السافر

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، الثلاثاء، أن بلاده تحتفظ بحق الرد على الهجوم السافر الذي استهدف الدوحة اليوم.

وقال عبد الرحمن خلال مؤتمر صحافي، "دولة قطر تعرضت اليوم لهجوم إسرائيلي غادر يشكل إرهاب دولة وباشرت الجهات الأمنية التعامل الفوري مع الحادث وتم حصر الإصابات والضحايا".

وأضاف "لن نتهاون بشأن المساس بسيادتنا وسنتعامل بحزم مع أي اختراق أمني"، مؤكدا أن "قطر لن تتهاون بشأن المساس بسيادتها وتحتفظ بحق الرد على الهجوم السافر".

ولفت رئيس الوزراء القطري، "شكلنا فريقا قانونيا لاتخاذ الإجراءات القانونية للرد على الهجوم"، مضيفا "نتنياهو يقود المنطقة إلى مستوى لا يمكن إصلاحه".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عبر سلاح الجو بشكل موجه بدقة قيادة حماس في الدوحة، لافتا إلى أنه أطلق على العملية اسم "يوم الحساب".