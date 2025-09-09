الجامعة العربية تدين الهجوم الصهيوني على الدوحة

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، الهجوم الصهيوني على بنايات سكنية مدنية في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي في بيان إن "الاستهداف هو انتهاك صارخ ومرفوض بالكلية لسيادة دولة قطر التي سعت منذ بداية الحرب على غزة مع كل من مصر والولايات المتحدة للتوسط من أجل وقف إطلاق النار، وبذلت في ذلك جهداً مشهوداً ومخلصاً بهدف وضع حد لحرب الإبادة التي يواصل الكيان الصهيوني شنه في غزة.

وأضاف إن "الجامعة العربية تتضامن مع دولة قطر ضد هذا الاعتداء السافر على سيادتها، وفي أية إجراءات تتخذها من أجل حماية سيادتها وصون أمنها".

وشدد المتحدث على أن" السلوك الصهيوني صار خارجاً على كل عرف دولي مستقر، وكل معاني القانون الدولي الثابت، بما يحمل المجتمع الدولي مسؤولية"، مؤكدة" في التعامل مع هذه الدولة التي تستهزئ بالقانون ولا تعبأ بأي نتائج لأفعالها المشينة".