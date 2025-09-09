الأمم المتحدة: زلزال أفغانستان دمّر 5230 منزلاً في 49 قرية

أظهرت التقييمات الأولية للأمم المتحدة بشأن تأثير الزلزال المميت الأخير في أفغانستان، إذ ذكرت رئيسة تنسيق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، شانون أواهارا، إن "الزلزال تسبب بتدمير 5230 منزلاً وتضرر 672 آخرين في 49 قرية، فيما لم تتمكن الأمم المتحدة من الوصول إلى الغالبية العظمى من القرى النائية".

كما أوضحت أن "الطرق المتضررة في شرق البلاد الوعرة والجبلية، حيث ضرب الزلزال الذي بلغت شدته 6 درجات، جعلت من الصعب للغاية تقييم الأضرار في 441 قرية متأثرة. وأضافت أن سلسلة من الهزات الارتدادية، تراوحت شدتها بين 5.2 و5.6، زادت من صعوبة التقييم".

ووقع الزلزال في 31 آب، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 2200 شخص، ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم مع انتشال المزيد من الجثث، وتقدر الأمم المتحدة أن الزلزال أثر على نحو 500 ألف شخص، أكثر من نصفهم أطفال.

كذلك أضافت أواهارا أن "الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا كان صعبا للغاية، إذ استغرق الوصول من جلال آباد، أكبر مدينة قريبة من منطقة الزلزال، إلى مركز الكارثة نحو ست ساعات ونصف على الطريق الوحيد، وهو مسار ضيق ذو حارة واحدة محفور على جانب الجبل، مع حواجز من الصخور الناجمة عن الانهيارات الأرضية".

فيما لفتت إلى أن "العديد من المركبات، بما فيها الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، كانت تحاول الوصول إلى الوادي لمساعدة السكان".