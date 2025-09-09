وزير الخارجية الإيراني يصل إلى القاهرة

وصل وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية للقاء المسؤولين في البلاد، حيث أفادت وكالة مهر للأنباء، ان "عراقجي وصل إلى القاهرة، للقاء كبار المسؤولين المصريين على رأس وفد دبلوماسي.

كما لفتت الى أن "وزير الخارجية وخلال هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، سيعقد لقاءات منفصلة مع وزير الخارجية المصري والرئيس المصري، وسيبحث ويتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية".