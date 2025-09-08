الصفحة الدولية

الرئيس الأوكراني الأسبق: دفاعتنا الجوية أحرقت مبنى الحكومة في كييف


أعرب رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيكولاي أزاروف عن اعتقاده أن الحريق الذي نشب في مبنى الحكومة الأوكرانية الأحد جاء نتيجة أداء سيئ لأنظمة الدفاع الجوي.

وكتب أزاروف في منشور عبر "تلغرام": "من الواضح أن مبنى الحكومة في كييف قد تضرر بصاروخ دفاع جوي. لكن نظام كييف، كعادته، يلتزم الصمت الخجول حيال هذا الأمر".

وفي وقت سابق، أعرب النائب السابق في البرلمان الأوكراني سبيريدون كيلينكاروف عن رأي مماثل، حيث أشار في حديث لوكالة "تاس" إلى أن أنظمة الدفاع الجوي كانت على الأرجح تحاول إسقاط طائرات مسيرة تستهدف منشآت عسكرية.

واندلع الحريق صباح الأحد طال مساحة تزيد عن ألف متر مربع، وشارك في إخماده أكثر من 400 رجل إطفاء، بالإضافة إلى حوالي 100 قطعة من المعدات، بما فيها مروحيات.

وذكرت الدفاع الروسية في ذلك اليوم أن قواتها استهدفت بضربات عالية الدقة منشآت صناعية وعسكرية أوكرانية بينها مصنع "كييف-67" وقاعدة اللوجستيات "إس تي إس –غروب " في العاصمة كييف، مشددة على أنها لم تشن أي ضربات على أهداف أخرى داخل كييف.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إسبانيا تستدعي سفيرها من إسرائيل
الرئيس الأوكراني الأسبق: دفاعتنا الجوية أحرقت مبنى الحكومة في كييف
غروسي: استئناف التفتيش النووي الكامل في إيران سيقلل من خطر التصعيد العسكري
الهدنة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تواجه خطر الانهيار
إيران: المحادثات مع الوكالة الذرية إيجابية ونعد لمبادرة لحظر استهداف المنشآت النووية
فنزويلا: مادورو يأمر بنشر 25 ألف عسكري على حدود كولومبيا
سماحة السيد الخامنائي : : على الدول الإسلامية قطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني
موسكو: بوتين وترامب سيمنعان اندلاع حرب عالمية ثالثة
روسيا توجه اتهاما لدول أوروبية وأمريكا يخص النووي الإيراني
إيران: نواصل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك