رئيس الوزراء الهندي لن يحضر جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة إثر التوتر مع واشنطن

ذكرت صحيفة هندوستان تايمز بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لن يحضر جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بسبب التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة، حيث أشارت الصحيفة، إلى أن هذا القرار اتخذ بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما عقابية على الهند لشرائها النفط من روسيا.

وتعتبر الصحيفة أن مثل هذا التطور غير مرجح. فإذا قرر رئيس الوزراء الهندي زيارة نيويورك، فسيعني ذلك تنظيم اجتماع ثنائي مع الرئيس الأمريكي. ومع ذلك، في ظل الظروف الحالية، ترى الحكومة أن المخاطر كبيرة جدا لمثل هذا الاجتماع.

فيما ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أن رئيس الوزراء قد يلقي كلمة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر.

ومن المقرر حاليا أن يمثل وزير الخارجية سوبرامانيام جايشانكار الهند في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولم تؤكد وزارة الخارجية هذه المعلومات بعد.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما جمركية إضافية في السادس من أغسطس، بنسبة 25% على الهند فيما يتعلق بشرائها النفط والمنتجات البترولية الروسية، وبذلك رُفعت الرسوم الجمركية على واردات السلع والخدمات الهندية إلى 50%. ووصفت وزارة الخارجية الهندية هذه الإجراءات بأنها غير عادلة.