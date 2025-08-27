الهند: بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية المضاعفة على منتجاتها

بدأت الولايات المتحدة الأربعاء فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 50 في المئة على العديد من الصادرات الهندية، أي ضعف التعرفات التي كانت معتمدة، مع سعي الرئيس دونالد ترامب لمعاقبة نيودلهي على شرائها النفط من روسيا، حيث شددّ ترامب ضغوطه على الهند على خلفية استيرادها النفط من موسكو، والذي يشكّل موردا أساسيا لتمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا. وستبقي واشنطن حاليا منتجات بعض القطاعات مثل الأدوية والرقائق الالكترونية، مستثناة من الرسوم الجديدة.



